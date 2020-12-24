وزير البترول الأسبق: أهل الشر لم يعجبهم اتفاقيات ترسيم الحدود التي قامت بها مصر (فيديو)

Advertisements

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن أهل الشر لم يعجبهم انفاقيات ترسيم الحدود التي قامت بها مصر، وبالتالي يحاولون تشويه صورة مصر من خلال البحث عن قضايا مثل قضية "ريجيني".



وأضاف وزير البترول الأسبق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "التصعيد شغال ضد مصر، لأن الجانب الإيطالي يعمل في اكتشافات الغاز في مصر بشكل كبير، وهو ما تحقق بالفعل من خلال الإعلان عن الكشف التجاري لحقل ظهر، كأكبر احتياطي موجود في شرق المتوسط.



وتابع: أن تسليح الجيش بالميسترال والسوخوي كان أمرا مهما، لوجود أعداء متربصين بمصر، و"هناك تحرش شغال" وبالتالي كان يجب الاستعداد جيدا بهذه الطريقة.

