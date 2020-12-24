تعديلات على جدول بحري بالقسم الثانى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى عن تعديلات بمواعيد المباريات بداية من الجولة السادسة وحتى نهاية المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السادسة يوم الإثنين المقبل 28 ديسمبر، بدلاً من إقامتها يوم الأبعاء 30 ديسمبر.

وشهدت الجولة الخامسة تعادل كفر الشيخ مع الرجاء، بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل المنصورة مع البلدية، في حين تعادل دكرنس مع بني عبيد بهدف لمثله، وتغلب المالية على الحمام بهدف، وبنفس النتيجة فاز دمنهور على بيلا، والجزيرة على سبورتنج، والأوليمبي على فاركو.

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