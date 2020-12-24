رئيس الاتحاد الألماني: واثق من وصول المنتخب إلى أبعد نقطة في منافسات اليورو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أبدى فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تفاؤله بحظوظ منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا العام المقبل، وذلك على الرغم من النتائج السيئة للفريق الذي يدربه يواخيم لوف مؤخرا.

وقال كيلر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألماني على شبكة الانترنت، اليوم الخميس: "لا أرغب في القول أن منافسات أمم أوروبا (اليورو) ستكون بعيدة عنا، أنا متأكد أن الفريق سيوالصل طريقه في البطولة، بالطبع يجب أن نصل إلى الخطوط النهائية من المسابقة، وواثق من أنهم يستطيعون فعل ذلك".

وتعثر الفريق الألماني، الذي أعاد يواخيم لوف هيكلته، كثيرا خلال عاما 2020، قبل أن ينهيه بخسارة مدوية صفر / 6 أمام إسبانيا.

ولكن الاتحاد الألماني للعبة وافق على استمرار لوف الذي قاد الفريق للقب كأس العالم 2014، حيث قال كيلر: "لوف وجميع من في الفريق يرغبون في الاستمرار في مسيرتهم ".

وستكون ألمانيا على موعد مع مجموعة صعبة بمنافسات أمم أوروبا التي ستقام عبر القارة، حيث أوقعتهم القرعة إلى جانب منتخبات فرنسا بطل العالم والبرتغال حامل لقب كأس أمم أوروبا 2016 بالإضافة إلى المنتخب المجري.

وأضاف كيلر أن عملية صقل المواهب في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح شامل حيث قال: "أنه أمر صعب حينما ترى أن عددا قليلا من اللاعبين الألمان الأقل من 21 عاما يلعبون بشكل أساسي في أندية الدوري الألماني (بوندسليجا).

ونصح كيلر بتطوير ما يسمى بمشروع "كرة القدم المستقبلية" وذلك بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية.

كما أعرب كيلر عن أمله في عودة الجماهير إلى المدرجات العام المقبل، بعدما توقف الحضور منذ عودة المنافسات في مايو الماضي، حيث تقام المباريات بدون حضور جماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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