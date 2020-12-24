فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:30 م
فرج عامر
فرج عامر
الفجر الرياضي
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كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن مفاجأة كبيرة بشأن الصفقة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "تعاقدنا مع لاعب عربي وصل إلى الإسكندرية بالأمس، وننتظر البطاقة الدولية، وهو لاعب دولي وأساسي في منتخب بلاده، ويجيد اللعب كمهاجم وصانع ألعاب، وتعاقدنا معه في صفقة انتقال حر".

وأضاف: "المباراة الماضية لعبنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري، وهو فريق قوي تحت قيادة حسام وإبراهيم حسن، ولديهم الحماس والتكتيك، ولكن سموحة أضاع أمام الاتحاد فرص عديدة، ولنا ركلتين جزاء خاصة كرة حسام حسن، وأضعنا عدة أهداف".

وواصل: "متفائل بمستوى سموحة، والفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى، وقادرين على تحقيق مركز جيد".

وحول إمكانية استقدام لاعبين على سبيل الإعارة من الأهلي أو الزمالك، علق قائلا: "لدينا لاعبين مميزين في جميع المراكز، وسموحة سيقدم موسم جيد، وأعتقد أننا لن نضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوى بعد ضم المهاجم الجديد".

وواصل: "هناك علاقة صداقة مع الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب والكابتن حسن مصطفى وجمال الجارحي، وعندما نجتمع بعيدا عن العمل، فأننا لا نجتمع ضد أحد، نريد فقط اللقاء بعيدًا عن العمل والضغط العصبي، ولا أحد يسأل أي شخص عن عمله الخاص".

وأكد: "في تلك اللقاءات لا نتحدث عن أي عمل مطلقا، ولا أقوم بالحديث مع الخطيب عن أي لاعب، نحن فقط نقضى وقتًا بعيدًا عن الضغوط العصبية".

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