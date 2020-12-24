خبيرة تغذية تكشف خطورة الإفراط في تناول السكر (فيديو)

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الإفراط في تناول السكر هو سبب رئيسي للسمنة والعديد من الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع 2 وهناك أضرار بالغة ممكن أن تؤثر على صحة الإنسان نتيجة الإفراط في تناول السكر ويجب الحظر من ذلك، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر، بما في ذلك عصير الفاكهة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن السكر المضاف خاصة من المشروبات المحلاة بالسكر هو أحد الجناة الرئيسيين، فالمشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر والشاي الحلو مليئة بالفركتوز، وهو نوع من السكر البسيط، ويزيد استهلاك الفركتوز من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام أكثر من الجلوكوز وهو النوع الرئيسي من السكر الموجود في الأطعمة النشوية.



وتابعت: "قد يؤدي النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر إلى السمنة ومقاومة الأنسولين وكلاهما من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2، على الرغم من وجود أسباب عديدة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 فأن هناك صلة واضحة بين الاستهلاك المفرط للسكر وخطر الإصابة بداء السكري، وتعتبر السمنة التي غالبًا ما تنتج عن استهلاك الكثير من السكر أقوى عامل خطر لمرض السكري".

