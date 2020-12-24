أسعار الذهب تقلص خسائرها الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
قلصت أسعار الذهب خسائرها الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع هبوط الدولار الأمريكي.


ويواصل المعدن ارتفاعه لليوم الثاني مع ضعف الدولار، بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بعد البريكست.

فيما لا تزال مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا تثير مخاوف المستثمرين، خاصة مع استمرار الدول حظر السفر مع بريطانيا وآخرها الصين.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين بتغيير جزء مساعدة فيروس كورونا في فاتورة الإنفاق ليشمل مدفوعات بقيمة 2000 دولار لكل أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ 600 دولار لكل شخص، الموجودة في حزمة التحفيز التي أقرها الكونجرس.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة، ليصل إلى 1883.40 دولار للأوقية، لكنه سجل هبوطا أسبوعيا بنحو 0.3 بالمائة. 

فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى 1877.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 90.31.

أخبار تهمك

الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ 43 دقيقة

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 3 ساعات

هالاند يبتعد عن ريال مدريد

منذ ساعة

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ 35 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يدرس إعارة الساحر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

09:28 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

08:02 م

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

06:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن