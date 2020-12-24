إبراهيم عيسى يكشف عن أهداف ترامب الخفية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدفه التشويه والتشهير بقرار الكونجرس ولا يضع في وجدانه الحقيقة ولكن ينظر إلى مصلحته السياسية، مطالبا الشعوب العربية بالتعلم من هذا الدرس بأنه لا توجد خصومة دائمة أو صداقة دائمة في السياسة.

وأضاف عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن ترامب وجد مصلحته الآن في تشويه قوانين وقرارات الكونجرس حتى وإن كان عليها توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذي ينتمي له، قائلا: "جمهور ترامب مسلم عقله ووجدانه له، ولو قال له أي حاجة هيصدقه".

وتابع: "ترامب لا يضع في وجدانه الحقيقة، وده الدرس للشعوب العربية، واللي قلقان من حكم جو بايدن أقول له لا توجد مصالح ولا خصومات دائمة، ولازم ندير سياساتنا الدولية من هذا المنطلق، مصلحة مصر في المقام الأولى طالما سياسة بريئة ولا تضر بالغير".

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ترامب الكونجرس ابراهيم عيسى

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