وزارة التضامن تحصد جوائز مهرجان يوسف شاهين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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حصدت وزارة التضامن الإجتماعي، جائزة افضل فيلم تسجيلي بمهرجان يوسف شاهين في دورته الحادية عشرة عن فيلم "عيون بصيرة "،كما حصد الفيلم علي جائزة الجمهور أيضا،اما عن فيلم "ديارنا الفيوم" فقد حصد جائزة افضل سيناريو وتسلم الجوائز المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتم انتاج فيلم عيون بصيرة بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية في اطار الحملة التي اقامتها بالمؤسسة برعاية الوزارة عن التوعية بضعاف البصر في مطلع هذا العام وحصل الفيلم بعد عرضه في المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد والجمهور.

كما حصد فيلم ديارنا الفيوم علي جائزة افضل سيناريو والذي يتناول قصة سيدتين من الفيوم اصبحوا علامة فارقة في اهم ما تشتهر به المحافظة في مجال صناعة الخوص والحذف.

يذكر أن وزارة التضامن تسعي لرفع الوعي العام بقضايا التضامن من خلال الافلام التسجيلية القصيرة واستطاعت الوزارة حصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب والمشاركة بفيلم مستورة بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي علي مدار الاعوام السابقة.
وزارة التضامن تحصد جوائز مهرجان يوسف شاهين
وزارة التضامن تحصد جوائز مهرجان يوسف شاهين
وزارة التضامن تحصد جوائز مهرجان يوسف شاهين
وزارة التضامن تحصد جوائز مهرجان يوسف شاهين
وزارة التضامن تحصد جوائز مهرجان يوسف شاهين
وزارة التضامن تحصد جوائز مهرجان يوسف شاهين

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