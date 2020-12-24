بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

وجه مسؤولو بيراميدز سبورت، صدمة قوية إلى نادي الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان الفارس الأبيض، دخل في مفاوضات جادة بوقت سابق مع عماد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، لتدعيم خط الوسط بالشتاء.





وأبدى دونجا، رغبته في وقت سابق اللعب لصفوف القلعة البيضاء، مطالبًا ناديه بالتساهل من أجل رحيله، في ظل تجديد عقده مؤخرًا.





ورفض الفريق السماوي فكرة التنازل عن خدمات لاعبه إلى الفارس الأبيض، بسبب أهميته داخل صفوف فريقه والاعتماد عليه بصفة أساسية.





ويعتبر دونجا، واحد من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري المصري حتى الآن، الأمر الذي جعله ينضم لصفوف المنتخب الوطني بالفترة الأخيرة.



