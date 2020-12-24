مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهدت اليوم مدرسة بنات ابشواي الابتدائية بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي
والدكتور اكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم المعرض التمهيدي (إنتل) للعلوم والهندسة واللجنة التنسيقية ل (ISEF) حيث ضم المعرض الحديث عن أهمية منظومة التحول الرقمي والفوائد المترتبة علي تطبيقها من إنهاء الخدمات بشكل أسرع ومحاربة الفساد عن طريق فصل متلقي الخدمة عن مقدمها.

وكذلك التعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والحد من انتشاره.، وعرض البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة الخاصة بالطلاب والتلاميذ.

أشاد وكيل الوزارة بالمجهودات التي تبذلها إدارة ابشواي التعليمية وقسم التطوير التكنولوجي من استخدام أحدث التقنيات والاهتمام بالمتميزين والموهوبين من الطلاب والتلاميذ.

كما قام بتكريم الأستاذ مراد رئيس المركز، وذلك لدعمه الدائم والمستمر للعملية التعليمية بمركز ابشواي.

وتكريم الطلبة المتفوقين والقائمين علي المشروعات المبتكرة، بالإضافة لتكريم قيادات الشرطة بابشواي العميد محمد جلال، مأمور مركز شرطة أبشواي، والمقدم أسامة المصري، وكريم محرم، رئيس مباحث ابشواي.

وذلك بحضور كل من الأستاذ عصام النعيمي، مدير إدارة ابشواي التعليمية ولفيف من قيادات لمنظومة التعليمية بابشواي.
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية
مدير إدارة أبشواي يكرم مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس المدينة لدعمهم المستمر للعملية التعليمية

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