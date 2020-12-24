رئيس مدينة القناطر الخيرية: مليون و767 ألف جنيه لترميم كوبري محمد علي الأثري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، في رده على ما أثاره برنامج "خط أحمر" بشأن ترميم كوبري محمد علي الأثري، إنه تم عرض الأمر على محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، وأجابه باتخاذ اللازم.

وأضاف محمد سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه كان فيه مشكلة بين وزارتي الآثار والري مين اللي مفروض يقوم بترميم الكوبري لإعادته لسابق عهده".

وتابع: "كان لازم أتواصل مع محافظ القليوبية وبتوجيهاته، تم تشكيل لجنة واجتمعنا مع الأثار والري، وتم تخصيص مبلغ مليون و767 ألف جنيه، وإرساله لوزارة الآثار، لتبدأ في ترميم كوبري محمد علي الأثري، وإعادته لسابق عهده، لأن المدينة بكاملها هي متنفس لأهالي الدلتا كلها."

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