وزير البترول الأسبق: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية نفذتها جميع الدول إلا 3 منها تركيا

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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية نفذتها جميع الدول إلا 3 فقط منها تركيا، لافتا أنه تم تم اتباع قواعد الترسيم بين مصر واليونان وقبرص وفقا للقانون الدولى.



وتابع وزير البترول الأسبق خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، منذ 2003 بدء التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وكان من المقرر أن يتم ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.



وأضاف، المهندس أسامة كمال، ونصت الاتفاقية أن تقسيم الحدود البحرية له أصول تبدأ بتحديد نقاط الأساس (نقطة التقاء المياه باليابس المتوسط ما بين ظاهرتي المد والجذر)، من بين نقاط الأساس 12 ميل بحري (مياه اقليمة خالصة) لا يجوز لأحد دخولها بدون إذن ويجوز لك التنقيب فيها عن الثروات والصيد، كما تمتلك 200 ميل من خط الأساس (مياه اقتصادية).

