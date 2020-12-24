إبراهيم عيسى لـ المشككين في لقاح كورونا: لا صوت يعلو فوق الوباء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن لقاح فيروس كورونا هو الحل لمواجهة الأعداد المتزايدة من إصابات الوباء في مصر والعالم، ووجه كلمة للمشككين في اللقاح قائلا: "لا صوت يعلو فوق الوباء والعقول المشككة عقول التخلف، وأي متشكك يروح لأي مستشفى عزل ويشوف القادمين ويبص على الأسرة ليدرك أن اللقاح هو الحل".

وأشار، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن شائعات التشكيك في اللقاح وصلت إلى السعودية أيضا ولقاح فايزر، مؤكدا أن الأخبار الكاذبة عن تضرر الحاصلين على اللقاح في المملكة السعودية تنتشر فى النار كالهشيم ويتم الترويج لها وكأنها أخبار حقيقية.

وتابع: "التشكيك لا يتعلق باللقاح الصيني فقط ولكن وصلت لفايزر واللي بيشكك ملوش علاقة بنوع اللقاح ولكن عايز الخرافة والفزع يزيد وفي ناس مهمتها نشر الفزع"، مؤكدا أن الشائعات على اللقاح تنتشر في مصر والسعودية والإمارات من قبل مهاويس نظريات المؤامرة.

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لقاح كورونا حديث القاهرة ابراهيم عيسى

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