طبيب: تربية القطط قد تصيب الفتيات بالعقم (فيديو)

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قال الدكتور كريم حجازي، طبيب وجراح بيطري، إن هناك بعض الحيوانات لا يمكن تركها مع الاطفال مثل أنواع معينة من الكلاب الشرسة، مشددًا على ضرورة اختيار الكلب المناسب للأطفال، حتى لا يتعرض الطفل لأي أذى.



وتابع "حجازي"، خلال حواره ببرنامج " حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الحيوان الأليفة تتعرض لأمراض قد تكون خاصة بالحيوانات فقط، وبعض الأمراض قد تكون مشتركة للأسف بين الإنسان والحيوان.



وتابع ان القطط قد تسبب عقم للبنات، نتيجة إصابة القطة بنوع معين من الطفيليات، وبالتبعية تصيب البنت صاحبة القطة، مشيرًا إلى أن هذه الطفيليات قد تؤدي إلى تشوهات في الجنين.

