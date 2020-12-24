فرنسا تعلق على أتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ترحيبه باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من اليوم الخميس.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت، التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي بشأن ما بعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية (بريكست).

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: لقد تم تجاوز كل النقاط الخلافية، موضحًا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يحفظ سيادة بريطانيا.

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