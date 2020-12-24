محافظ كفر الشيخ يعد بتوفير فرصة عمل لوالد الطفلة المصابة بثقب في القلب (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن والد الطفلة جيهان السعيد عبدالحميد خليل،4 سنوات، والتي تعاني من ضمور فى المخ والعصب البصرى وثقب بالقلب يعمل عامل باليومية ويعاني من عدم استقرار الدخل.

وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، سيتم توفير فرصة عمل له بأجر ثابت لمواجهة أعباء الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، هناك تسيق كامل مع وزارة الصحة لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة ونأمل تحسن حالتها الصحية خلال الأيام القادمة.

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