محافظ كفر الشيخ: مواجهة كورونا تبدأ من وعي المواطن (فيديو)

Advertisements

طالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وتابع محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب أن يعي المواطن أن مواجهة الوباء وتحجيم انتشاره في المجتمع يتوقف على مدى الاستجابة لتعليمات وزارة الصحة.



واستكمل اللواء جمال نور الدين، أنه يجب على الجميع ضرورة ارتداء الكمامات وعدم التهاون، بالإضافة إلى استخدام المطهرات وغسيل الأيدي باستمرار، والتباعد الاجتماعي، وعدم التواجد في أماكن التجمعات.

