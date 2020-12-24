الطالب محمد حمادة رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الفيوم



بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة والقائم بأعمال أمين عام الجامعة والسادة منسقي الأنشطة الطلابية.



وأشاد أحمد جابر شديد بالجهود المبذولة لإنجاح انتخابات اتحاد الطلاب والتي اتسمت بالشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص لدى جميع الطلاب، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية وأكاديمية ملائمة لكافة طلابها الذين ساهموا في رفع اسم ومكانة وترتيب جامعة الفيوم بين نظيراتها من الجامعات المصرية والعالمية.

وأضاف سيادته أن جامعة الفيوم بصدد استقبال المجلس الأعلى للجامعات المصرية والذى سيعقد يوم السبت، وهذا يعبر عن مكانة وقدرة وتميز جامعة الفيوم.



وشدد على دور اتحاد الطلاب في التنسيق والتنظيم لكافة الأنشطة الطلابية وتوعية كافة أبناء الجامعة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وصرح خالد عطا الله أن اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية أعلنت عن فوز الطالب محمد حمادة أحمد، كلية الصيدلة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وفوز الطالبة رنا طارق عبد العزيز، كلية دار العلوم، بمنصب مساعد رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، كما أعلنت اللجنة أسماء الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد.



ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية تشكلت من الأستاذ الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيسًا للجنة، والدكتور محمود عبد المؤمن محفوظ، المدرس بكلية الحقوق والعضو القانوني للجنة الانتخابات، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة عضوًا، والأستاذ منتصر عمران، القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب، والطالب محمد عيد فوزي، كلية الطب، والطالبة إهداء أسامة أنور، كلية الحاسبات والمعلومات.



شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ختام انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم>