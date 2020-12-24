"ذنبها في رقبتك".. محمد موسى ينفعل على محافظ الغربية بسبب أسرتان مشردتان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أسرتان يفترشان الشارع، بمحافظ الغربية، منذ عدة أيام بلا مأوى رغم أجواء الشتاء القارص وانخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار في بعض أوقات مختلفة نظرا لإضراب الأحوال الجوية، وذلك بعد أن حصل مالك المنزل على حكم بطردهما في العراء.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،" الست أم عبده عمرها تقريبًا لا يقل عن 65 عام ومعاها كمان بنتها المطلقة اللي بتعيش معاها بقالها أكتر من يوم ياسيادة المحافظ بايته في الشارع ومحدش بيسأل عنها هي وأسرة تانية معاها هل يستجيب أحد المسئولين ويتم إنقاذ الست أم عبده من اللي هي فيه؟.. وإحنا حاولنا نتواصل معاه ولكن كالمعتاد لا يرد على تليفونه ولا يقرأ رسائل ولو قرئها لا يستجيب ذنبها في رقبتك".

وناشد "موسى" الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، سرعة التدخل لإنقاذهم وخاصة أنه يوجد مسنين داخل الأسرتين يعانون من أمراض مختلفة مما يهدد حياتهم للخطر.

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