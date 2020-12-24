مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:28 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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عرض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على النادي طاقما طبيا من جنوب إفريقيا لكن مسئولي القلعة الحمراء رفضوا ذلك وقرر إسناد المهمة لطبيب مصري.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي سيعلن خلال ساعات قليلة عن تعيين الطبيب الجديد، بعدما تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل".

وأضاف: "بيتسو موسيماني عرض طبيب جنوب إفريقي يعمل في صن داونز، لكن الأهلي رفض طلبه، وقرر تعيين طبيب مصري".

وتطرق للحديث عن مروان محسن، مؤكدًا بأن اللاعب سيعود للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: "اللاعب حصل على حقنة الركبة، وأصبح جاهزًا للمباريات، وقد يشارك مع الأهلي في المباراة القادمة، وكان يستعد لمواجهة الزمالك قبل تأجيلها".

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