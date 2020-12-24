محمد موسى يشيد باستجابة محافظ كفر الشيخ لاستغاثة طفلة مصابة بضمور فى المخ

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أشاد الإعلامي محمد موسى، باستجابة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاستغاثة أب لإنقاذ ابنته المصابة بضمور فى المخ وثقب بالقلب، مشيرا إلى أنه دائما ينحاز إلى المواطن ومشكلاته ويعمل على حلها.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الطفلة جيهان السعيد عبدالحميد خليل،4 سنوات، تعيش حياة بائسة للظروف المرضية التي تعاني منها، لافتا أن الدها استغاث، من آثار إصابة نجلته، ومعاناتها من ضمور فى المخ وضمور فى العصب البصرى وثقب في القلب.

وفي لفتة إنسانية، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكيل مديرية التضامن ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، بسرعة الاهتمام بحالة الطفلة،لإجراء العملية الجراحية لها وتوفير كافة الرعاية الطبية، بالتواصل مع المستشفيات المختصة.

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