محمد موسى يهنئ «بيج رامي» بـ «مستر أولمبيا»: حاجة تفرح بجد (فيديو)

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هنأ الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بطل كمال الأجسام، بيج رامي، المتوج بلقب بطولة «مستر أولمبيا 2020»، مشيدا بحفاوة وترحيب العاملين بمصرللطيران وخاصة طاقم الركب الطائر للرحلة.



واستقبلت الشركة الوطنية مصرللطيران في مطار القاهرة البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير ب بيج رامي Big Ramy العائد علي متن رحلتها القادمة من نيويورك رقم MS986 عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.



وكان في استقباله بمطار القاهرة المحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية نائبا عن الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري وفريق عمل الإدارة العامة للدعاية والإعلام والادارة العامة للتسويق والمحطة والعلاقات العامة وقطاع امن مصرللطيران.



وقام طاقم الرحلة من خلال النداء الصوتي علي متن الطائرة بتهنئة اللاعب علي الفوز باللقب وسط احتفال وترحيب به من جميع ركاب الرحلة.

