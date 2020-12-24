هالاند يبتعد عن ريال مدريد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي اقتحم سباق التعاقد على النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني المطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.

وأكد موقع 90 دقيقة أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع هالاند على الرغم من أن مانشستر سيتي يعتقد بأنه المفضل للتعاقد معه.

وأوضح الموقع البريطاني أن هالاند ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي علمًا بأن يمتلك شرط جزائي في عقده يبلغ قدره 75 مليون يورو وسيتم تفعيله في صيف 2022.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن إيرلينج هالاند البالغ من العمر 20 عامًا إنضم إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 وخاض مع الفريق الألماني حتى الآن 32 مباراة وسجل 33 هدفًا وصنع 6 أهداف آخرين ويمتلك عقد مع أسود الفيستيفاليا حتى 2024.

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