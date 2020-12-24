16 مشروع بمعرض أيسف للعلوم والهندسة بإبشواي بالفيوم



والعديد من مديرين المدارس.

شهد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المعرض التمهيدي أيسف للعلوم والهندسة - إدارة إبشواي التعليمية، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالفيوم.أكد وكيل الوزارة في كلمته على ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي، كما أشاد بالنماذج والمشروعات المعروضه للطلاب وأفكار وأعمال الطلاب وحثهم على الإستمرارية، كما شدد على مساعده الطلاب على تنفيذ الأفكار الجديدة التى تخدم المجتمع، حيث أستمع إلى شرح أعمال الطلاب وحث الطلاب على طرح أفكارهم للمناقشة.كما أشار وكيل الوزارة بضرورة التعاون والتواصل المستمر مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي من أجل رعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين ورعاية مشروعاتهم البحثية.شارك في المعرض الأستاذ بدر الدين، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بابشواى، والأستاذ مصطفى الغنام، مسؤال الصيانه، والأستاذة ندا على إبراهيم، والأستاذة رحاب زين العابدين، المشرفة على مشروع أيسف، والأستاذ نادى، والأستاذ سيد مسؤل تدريب منصة أدمودو.