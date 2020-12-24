محمد موسى يحذر من انتشار كورونا: "مش عايزين نركب المرجيحة"

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طالب الإعلامي محمد موسى جميع المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص دائما على الابتعاد عن الأماكن المغلفة والمزدحمة.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "بصراحة كدة مش عايزين نركب المرجيحة عشان بعض الناس المهملة في اتخاذ الإجراءات التي شددت الدولة عليها، والبعض الآخر الذي يصدر الهلع لدى المواطنين بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد".



وطالب "موسى" الموطنين بعدم النزول من منازلهم إلا للضرورة القصوى مع الحرص على التعليمات التي أقرتها وزارة الصحة للحد من تفشى والوباء في المجتمع.

