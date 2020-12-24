"عاملين شغل محترم".. "موسى" يشيد بجهود مدير مستشفى صدر العباسية في مواجهة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود الدكتور محمد عيد، مدير مستشفي صدر العباسية، لمنع تفشي الموجة التانية من فيروس كورونا، والتعامل بمنتهي الإنسانية والاهتمام رغم الضغوط الكثيرة من الحالات المصابة على المستشفى، لافتا أن المرضى يتلقون رعاية متميزة موجها التحية لجميع العاملين بالمستشفى.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هناك تشديدات من جميع الجهات المعنية في الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بحسم وقوة للحفاظ علي أرواح المواطنين ومنع تفشي الموجة التانية من فيروس كورونا ومحاولة الحكومة لتوفير المستلزمات فى المستشفيات.

وتابع موسى، "المستشفيات الخاصة بتمص دم المرضي طب مش كفاية عليهم المرض.. لا دى زي المثل ما بيقول موت وخراب ديار، ندائي هنا للمسئولين عن الصحة في مصر يا جماعة المستشفيات الخاصة جايبه سكينة وبتدبح ضحايا فيروس كورونا الليلة في المستشفى الخمس نجوم وصلت ٤٥ ألف جنيه والأقل ٢٢ ألف جنيه والأقل بـ ١٧ ألف جنيه !..

وأتم "موسى"، "هل ده يرضي ربنا والله ده حرام يعنى إللى مش معاه فلوس يموت، والحقيقة إن المستشفيات الخاصة تحتاج لرقابة دائمة من وزارة الصحة.. من قطاع العلاج الحر، لأن استغلال الناس واستغلال مرضهم جريمة لابد أن يحاسب عليها أي صاحب مستشفي أو طبيب ارتضى لنفسه أن يستغل الحدث ويتعامل مع كورونا بشكل " تجاري " بعيدًا عن مهنة الطب وإنسانيتها وقسمها.

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