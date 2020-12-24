سلطنة عمان تتوقع انكماش الناتج 4% في 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
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قال وزير الاقتصاد العماني في مقابلة تلفزيونية إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد سلطنة عمان 4% في المتوسط هذا العام، عازيا ذلك إلى تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

تعاني دول الخليج الغنية بالنفط من صدمة أزمة فيروس كورونا، التي تقلص الطلب في الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب تدني أسعار الخام، الذي يضر بالإيرادات هذا العام.

وقال الوزير سعيد بن محمد الصقري إن حزمة حوافز لمساعدة الاقتصاد في خضم الأزمة بلغت ثمانية مليارات ريال (20.78 مليار دولار).

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