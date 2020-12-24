السيطرة على حريق في مخبز عيش بلدي في الدقهلية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، على حريق شب في مخبز بلدي، بقرية عرب شراويد التابعة لمركز دكرنس.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخبز بلدي بقرية عرب شراويد التابعة لمركز دكرنس.



وانتقل ضباط مباحث المركز ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق الذي شب في مخبز كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من طابقين، ملك رأفت ا. ا. 50 سنة.



وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المخبز، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8434 إداري مركز دكرنس، وجار العرض على النيابة العامة.





