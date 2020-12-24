مصطفى بكري: لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا يوجد أي معتقل سياسي واحد في مصر، كما أدعت الصحافة العالمية بوجود 60 ألف معتقل فهذا غير صحيح فجميع المحبوسين بقرار من النيابة العامة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن المؤامرة على مصر لها وجوه متعددة، مطالبا من الجميع أن يحذر من ذلك.

وكشف أنه ليس كل شخص يتحدث عن مصر فهو يحب مصر، ضاربا بالمثل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مصر.

وشدد الإعلامي مصطفى بكري على أن الخطاب الإعلامي يجب أن يكون منضبط، كما أن الخطاب السياسي يجب أن يراعي التوازنات في علاقتنا لأن مصر مستهدفة وهذا الاستهداف عباراة عن أشكال متعددة فهناك «كلام فاضي عن مصرفي الجرائد العالمية» عن حقوق الإنسان.

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