الموت يُفجع الفنان محمد ثروت.. التفاصيل كاملة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان محمد ثروت عن وفاة والدة زوجته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب محمد ثروت منشورًا قال فيه :"لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، توفت إلى رحمة الله الحاجه نجد عبدالمنعم عطاطا والدة زوجتي منى جمال، اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك واغفرلها"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.


وفي سياق آخر، يعرض لمحمد ثروت حاليًا في السينمات فيلم "ريما"، وهو بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

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