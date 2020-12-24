وزير الإنتاج الحربي: السيارات التي تعمل بالغاز تفوق مثيلاتها بالبنزين خلال 5 سنوات

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قال المهندس محمد احمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن بداية صناعة السيارات يكون بتوطين الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهذا ما تهتم به وزارة الانتاج الحربي، رغم امتلاكها العديد من خطوط انتاج او تجميع لمركبات كاملة سواء عربات مدرعة أو خلافه، ولكنها تهتم بصورة كبيرة بالصناعات المغذية لصناعة السيارات.



وتابع "مرسي"، خلال برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الدولة تتجه لاستخدام الغاز في ظل امتلاك مصر لاحتياطات من الغاز تقدر بـ200 ترليون قدم مكعب، ولذلك تعمل مصانع الانتاج الحربي لإنتاج خطوط لتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين لكي تعمل بالغاز.



ولفت إلى أن الوزارة تهدف لإنتاج السيارات التي تعمل بالغاز فقط، متوقعَا أن يكون عدد السيارات التي تعمل بالغاز في مصر خلال 5 سنوات اكبر من مثيلاتها من التي تعمل بالبنزين.

