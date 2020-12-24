مصطفى بكرى يناشد المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ناشد الإعلامي مصطفى بكري، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الرعب يجتاح العالم مجددا، بعد اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا واكتشاف سلالات أخرى من الفيروس بعدة مناطق بالعالم، ومنها بريطانيا، وفي قارة إفريقيا بنيجيريا.

وكشف أن الأرقام فى مصر تتدرج فى الارتفاع وتخطت الـ900 حالة أمس، و42 وفاة، ومن الممكن أن تكون الأرقام أكثر من ذلك فهذا ما يتم الإبلاغ عنه ويتم معرفته.

وقال بكري إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عقدا اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر "فيديو كونفرنس" مع المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، وقالت إن التسجيل سيكون للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.

وأوضح أن الوزيرة أعلنت تحديد مركز ووحدة صحية في كل محافظة لتقديم خدمة التلقيح فيها مجانا.

وكشف أن الدكتور حسام حسني، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أكد أن البروتوكول المصري قائم على العلم والخبرة، وكان أول بروتوكول اعتمد بعض الأدوية التي حذرت بعض الدول من استخدامها لكن بعد ذلك ثبت فاعليتها وبدأ استخدامها مرة أخرى في تلك الدول.

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