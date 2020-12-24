الصحة توجه رسالة عاجلة للمرضى بعد عزوفهم عن التوجه للمستشفيات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الموجة الثانية من فيروس كورونا، موضحا أنه تلاحظ من المصابين بالكورونا المترددين على المستشفيات أن حدة الإصابات أقل من الموجة الأولى.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه رغم تزايد حالات الإصابة في الموجة الثانية إلا نسب الشفاء أعلى، موضحا أن دخول المستشفى يكون للحالات الشديدة، والتي تحتاج لرعاية طبية مخصصة.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن هناك مصابين عزفوا عن التوجه للمستشفيات خوفا من فيروس كورونا، موجها لهم رسالة، "لدينا مسارات آمنة داخل المستشفيات".

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