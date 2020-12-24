البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بالختام بعد إبرام اتفاق للبربكست

واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع التوصل لاتفاق تجاري لما بعد البريكست.





وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل لصفقة تنظم العلاقة التجارية بين الجانبين بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.





وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الصفقة تخدم مصالح الجميع، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع بريطانيا لتحقيق الأهداف المشتركة.





ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع صعود نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة.





وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 396 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 6502 نقطة.





كما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 1.3 بالمائة إلى 13587 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 5522 نقطة.