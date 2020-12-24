مصطفى بكري يطالب وزير التعليم بحسم الجدل حول إمتحانات الترم (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي مصطفى بكري إن حالة من الجدل شهدتها الأسر المصرية، بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، برفع الغياب وعدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض أولياء الأمور فرحوا بهذا القرار واعتبروه قرار صائب فى مصلحة الطالب وولى الأمر، في وقت صعب جدا بسبب القلق والخوف بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، فى ظل ارتفاع أعداد التلاميذ فى الفصول، بالإضافة إلي قلة الإجراءات الاحترازية فى بعض المدارس واعتبر البعض الأخر أن هذا القرار جاء متأخرا بعد تزايد الاعداد بشكل ملحوظ وكثرة الإصابات.

وتابع بكري "يبقى السؤال الأهم.. هل الامتحانات ستكون بالنظام الورقي المتعارف عليه أم ستتم بشكل الكتروني، أم بنظام الأبحاث؟ نرجو من وزارة التربية والتعليم ضرورة البت فى هذا الأمر بشكل سريع، حتى يتمكن ابنائنا الطلاب من معرفة النظام الامتحاني والتعود عليه من خلال الامتحانات التجريبية".

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