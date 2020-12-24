بعد فوزها بأفضل بحث في الفيزياء.. "فضالي": يساهم في نقل البيانات بأعلى سرعة (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
علقت الدكتورة إلهام فضالي، على فوزها بأفضل بحث علمي في مجال الفيزياء خلال 2020، قائلة: " البحث الذي فوزت به خليط ما بين الفيزياء علوم المواد، وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بدراسة المواد متناهية الصغر"، مشيرة الى أن البحث تم نشره في أكبر مجلة علمية عالمية، وتم وصف بأنه سيحدث نقلة نوعية في مجال الفيزياء.

وتابعت "فضالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن البحث صنف بأنه سيستخدم مستقبلًا في العلوم التكنولوجية على أرض الواقع، لافتة إلى أن البحث أثبت بعض الفرضيات النظرية بشكل عملي، ومن خلال هذا البحث من الممكن نقل البيانات في الأجهزة الالكترونية، من خلال سرعة الضوء التي تعد الاعلى في الكون.

ولفتت إلى أن نقلة البيانات من خلال سرعة الضوء سيحدث نقلة كبيرة في مراكز البيانات، وليس في نقل البيانات بين الهواتف والحواسب فقط، مشيرة إلى أنها تعمل على هذا البحث ابتداءً من عام 2017، مشيرة إلى أن البحث لم ينتهي بعد، وهناك بعض العوائق التي نعمل على تخطيها للوصول إلى النتيجة النهائية للبحث.

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارا هاما تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام

منذ 36 دقيقة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

06:35 م

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

07:01 م

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

07:32 م

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن