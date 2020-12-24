بعد فوزها بأفضل بحث في الفيزياء.. "فضالي": يساهم في نقل البيانات بأعلى سرعة (فيديو)

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علقت الدكتورة إلهام فضالي، على فوزها بأفضل بحث علمي في مجال الفيزياء خلال 2020، قائلة: " البحث الذي فوزت به خليط ما بين الفيزياء علوم المواد، وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بدراسة المواد متناهية الصغر"، مشيرة الى أن البحث تم نشره في أكبر مجلة علمية عالمية، وتم وصف بأنه سيحدث نقلة نوعية في مجال الفيزياء.



وتابعت "فضالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن البحث صنف بأنه سيستخدم مستقبلًا في العلوم التكنولوجية على أرض الواقع، لافتة إلى أن البحث أثبت بعض الفرضيات النظرية بشكل عملي، ومن خلال هذا البحث من الممكن نقل البيانات في الأجهزة الالكترونية، من خلال سرعة الضوء التي تعد الاعلى في الكون.



ولفتت إلى أن نقلة البيانات من خلال سرعة الضوء سيحدث نقلة كبيرة في مراكز البيانات، وليس في نقل البيانات بين الهواتف والحواسب فقط، مشيرة إلى أنها تعمل على هذا البحث ابتداءً من عام 2017، مشيرة إلى أن البحث لم ينتهي بعد، وهناك بعض العوائق التي نعمل على تخطيها للوصول إلى النتيجة النهائية للبحث.

