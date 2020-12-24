داعية: الرسول أوصى بزراعة النخيل لهذا السبب

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قال الدكتور أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعظم وأشرف اخلق أوصى بزراعة النخل التحديد، وهذا يرجع إلى انها تنتج الكثير من الخير، فزراعة فسيلة النخلة تعطي بعد عام من زراعتها، فسيلة ثمنها الآن يقدر بـ1850 جنيه، وفي العام الثالث تنتج فسيلة أخرى مع انتاج من البلح يقد ربـ 50 او 60 كيلو، وفي العام الربع تعطي ما يقرب من 200 لـ500 كيلو وفسيلة.



وتابع "صبري"، خلال حواره ببرنامج "أما بعد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن النخلة الواحدة قد تؤدي إلى انتاج يقدر بـ7آلاف جنيه في العام الواحد، في حين ان تكلفتها بالكامل من زراعة وعمالة لا يزيد عن5آلاف جنيه، مشددًا على ضرورة المشاركة في وقف النخيل.



ولفت إلى أن الوقف قد يستخدم في الكثير من الأمور سواء للصحة أو التعليم أو كفالة اليتيم، مشيرًا إلى أن مؤسسة نبض الحياة تقوم بتنفيذ الوقف في الكثير من المناطق ليس بشكل فردي، ولكن بشكل جماعي، فعندما تذهب إلى قرية لاعداد أسقف او إعداد وصلات مياه، تقوم بتغطية القرية بالكامل، طالما أن الشروط تنطبق على المواطنين، وهذا الامر يحدث من خلال التنسيق مع شركة المياه.

