جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بضم مهاجم إفريقي مميز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية مطلع يناير القادم.

موليكا يرفض مفاوضات الأهلي

فتح مسؤولو النادي الأهلي مفاوضات قوية مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ستاندار ليج البلجيكي لضمه إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

من جانبه الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي السابق، فكرة العودة لقارة أفريقيا عبر بوابة النادي الأهلي، مفضلا الإستمرار في تجربة الاحتراف الأوروبي.

وفي سياق آخر استقر مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على رحيل المهاجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا في الميركاتو الشتوي المقبل، لضم صفقة أجنبية مميزة.

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