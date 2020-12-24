محمد دربالة يتعاقد علي مسلسل شقة ٦





تعاقد الفنان محمد دربالة علي مسلسل شقة ٦ الذي يشاركه بطولته روبي شريف سلامة









سيد رجب صبري احمد بدير سما ابراهيم حمزة العيلي ومن المقرر عرضه رمضان القادم علي احدي المنصات

المسلسل من اخراج محمود كامل وانتاج شركة بي برودكشن ومنتج فني مصطفي يوري وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الرعب التشويقية.









يذكر ان اخر اعماله كان مسلسل يا انا يا انتي وقام من خلاله بدور تهامي وشاركته البطولة فيفي عبده سمية الخشاب سامح الصريطي سامي مغاوري.



