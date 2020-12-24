محمد دربالة يتعاقد علي مسلسل شقة ٦

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements

تعاقد الفنان محمد دربالة علي مسلسل شقة ٦ الذي يشاركه بطولته  روبي شريف سلامة


سيد رجب صبري احمد بدير سما ابراهيم حمزة العيلي  ومن المقرر عرضه رمضان القادم علي احدي المنصات 
المسلسل من اخراج محمود كامل وانتاج شركة بي برودكشن ومنتج فني مصطفي يوري وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الرعب التشويقية.


يذكر ان اخر اعماله كان مسلسل يا انا يا انتي وقام من خلاله بدور تهامي وشاركته البطولة فيفي عبده سمية الخشاب سامح الصريطي سامي مغاوري.

أخبار تهمك

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام

منذ 34 دقيقة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا هاما تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ 36 دقيقة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

06:35 م

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

07:01 م

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

07:32 م

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن