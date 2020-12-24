مدرس المناعة بجامعة أكسفورد: فيروس كورونا تحور 25 مرة (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد سالمان مدرس المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد إن ما تم التوصل إليه حتى الآن وجود أكثر من سلالة لفيروس كورونا ولكن التحورات الحالية ليست جذرية والأعراض لا يوجد اختلاف بينها وبين السلالة القديمة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" من بريطانيا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن السلالة الجديدة قدرتها أكبر على الانتشار والوصول لفئات أكثر خاصة الأطفال.

وتابع أن حدوث طفرة جديدة في فيروس كورونا أمر معتاد يحدث كل أسبوعين تقريبا منذ بداية ظهور الوباء وأنه تم تسجيل حوالي 25 طفرة منها ما هو متشابه مع الأصلي وما هو أضعف ويجب عمل دراسات أكبر لتوضيح الحقيقة.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل ضعف أو قوة السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا وما يثير ضجة أكبر أن مستشفيات بريطانيا امتلأت بنسبة 90% وهو مؤشر خطير.

وأكد الدكتور أحمد سالمان أن اللقاحات التي تم الإعلان عنها قادرة على التعامل مع السلالة الجديدة بما فيها اللقاح الصيني سينوفارم.

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