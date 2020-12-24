خبير: 3 أشياء تمنع مريض السمنة من الإصابة بالاكتئاب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور وليد عبد الفتاح، خبير التغذية العلاجية، إن خفض الوزن بدون التأثير على نضارة الوجه والشعر يعني ان خفض الوزن يحدث بصورة صحيحة، مشيرًا إلى أنه يقوم بكتابة بعض المكملات الغذائية التي تحافظ على صحة الجسم ويمنع الإصابة بالاكتئاب أثناء خفض الوزن.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب، وياسمين فهمي، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن مريض السمنة قد يصاب بالاكتئاب مع تناول أي دواء يؤثر على المخ، خلاف أنه قد يصاب أيضا بالاكتئاب من خلال الحرمان من الأكل، ولكي لا يصاب مريض السمنة بهذا الامر، يجب عليه أن يمتنع عن السهر، وشرب 3 لتر مياه يوميً، وتناول 50 جرامًا من المكرسات بدون ملح، والحفاظ على الكورسات التي يصفها الطبيب المختص

وأضاف أن خفض الوزن يجب أن يحدث بدون التأثير على الشعر او الوجه أو تدهور الصحة العامة، معقبًا: "اللي رايح يخس، مش رايح عشان صحته تدهور، دا رايح عشان صحته تبقى أحسن".

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