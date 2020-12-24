الجيش الليبي يحذر الميليشيات من المساس بالخط الأحمر (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعتبر سرت والجفرة  وكامل الشرق خط أحمر حدده الجيش الليبي، متوعدا أي ميليشيات أو مرتزقة أو مقاتلين أجانب من الاقتراب منه، لكن يبدو أن هناك محاولات لكسر هذا "الخط الأحمر".

 

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، رصد حشد كبير من الميليشيات وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

وأوضح المسماري أن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية، المسماري وصف تحرك الميليشيات بـ"الانتهاك الصريح" لوقف إطلاق النار.

 

وشدد على أن الجيش يواصل رصد ومتابعة تحركات الميليشيات، محذرا إياها من اتخاذ أي خطوات استفزازية في المنطقة.

 

وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5، لكنه جاهز لردع الميليشيات حال تجاوزها الخطوط الحمراء.‏

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شرق مصراتة المرتزقة الاجانب

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