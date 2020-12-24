طبيب: فكرة وجود ميزان داخل المنازل أصبح أمر محرم دوليًا..والسبب (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور وليد عبد الفتاح، خبير التغذية العلاجية، إن فكرة وجود ميزان داخل المنازل أصبح أمر محرم دوليًا، معقبًا: "الاتحاد الأوروبي من 3 سنوات تحدث بأن معدل الانتحار زاد بسبب معرفة زيادة الوزن، من خلال الوزن على الميزان في المنزل".



وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب، وياسمين فهمي، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الوزن على الميزان في المنزل قد يؤدي إلى نتاج غير حقيقية للوزن، خاصة ان زيادة الوزن او خفضه في بعض الحالات قد يكون خفض في العضلات أو المياه.



ولفت إلى أن الإنسان لا يجب أن يتناول أي دواء لعلاج أي مرض سواء مرض السمنة أو خلافه، إلا من خلال الطبيب المختص، مشيرًا إلى أن البعض يستسهل ويذهب إلى الصيدلي ويطلب منه دواء لخفض الوزن، وهذا الأمر غير صحيح.



