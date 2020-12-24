مدرس علم المناعة بجامعة أكسفورد يوضح حقيقة ما يثار عن كوفيد 20 (فيديو)

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كشف الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في جامعة أكسفورد، عن أخر ما يثار حول ظهور وباء جديد تحت اسم "كوفيد -20" السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.



وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" من بريطانيا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تسجيل 25 طفرة في فيروس كورونا خلال شهور قليلة موضحا أن ذلك التحور في الفيروس ليس الأول أو الأخير.



وأوضح الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في جامعة أكسفورد، أن السلالة الجديدة من كورونا تسبب نفس الأعراض ولكنها أسرع في الانتشار.



وكشف مدرس علم المناعة في جامعة أكسفورد، أنه في حال استمرار تحول فيروس كورونا إلى الأجزاء المحفزة بشكل زائد لجهاز المناعة وعدم تجاوز حجمها 10 إلى 11 حمض أميني فنحن ما زلنا في آمان، وفي حال تحورها بشكل جذري يوجد سيناريوهان.



وتابع ان السيناريو الأول أن يكون التحول بشكل كبير جدا في كورونا مما يجعل الفيروس يفقد قدرته على التعرف على مستقبلات خلايا الجسم وحينها الفيروس لن يكون قادر على إحداث العدوى، أما السيناريو الثاني في حال تحور الفيروس بشكل جذري في جميع تركيبات لقاحات الفيروس حينها سنكون في خطر.

