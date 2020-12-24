مدرس علم المناعة بجامعة أكسفورد يوضح حقيقة ما يثار عن كوفيد 20 (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في جامعة أكسفورد، عن أخر ما يثار حول ظهور وباء جديد تحت اسم "كوفيد -20" السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" من بريطانيا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تسجيل 25 طفرة في فيروس كورونا خلال شهور قليلة موضحا أن ذلك التحور في الفيروس ليس الأول أو الأخير.

وأوضح الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في جامعة أكسفورد، أن السلالة الجديدة من كورونا تسبب نفس الأعراض ولكنها أسرع في الانتشار.

وكشف مدرس علم المناعة في جامعة أكسفورد، أنه في حال استمرار تحول فيروس كورونا إلى الأجزاء المحفزة بشكل زائد لجهاز المناعة وعدم تجاوز حجمها 10 إلى 11 حمض أميني فنحن ما زلنا في آمان، وفي حال تحورها بشكل جذري يوجد سيناريوهان.

وتابع ان السيناريو الأول أن يكون التحول بشكل كبير جدا في كورونا مما يجعل الفيروس يفقد قدرته على التعرف على مستقبلات خلايا الجسم وحينها الفيروس لن يكون قادر على إحداث العدوى، أما السيناريو الثاني في حال تحور الفيروس بشكل جذري في جميع تركيبات لقاحات الفيروس حينها سنكون في خطر.

أخبار تهمك

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ ساعة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا هاما تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام

منذ 33 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

06:35 م

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

07:01 م

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

07:32 م

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن