باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:29 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد الإعـلامي عمر ربيع ياسين، أن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك طلب إبعاد عمر السعيد مهاجم الفريق، بالإضافة إلى المدافع محمد عبدالسلام في ظل عدم حاجة الفريق لجهودهما خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنـامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصـر: "الزمالك استقر على استبعاد عمر السعيد ومحمد عبدالسلام خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على طلب باتشيكو".

وأضاف: "الزمالك سيبحث تسويق اللاعبان بالبيع أو الإعارة، ولكن محمد عبدالسلام لاعب شاب وأحد اللاعبين في المنتخب الأوليمبي، ولكن قرر باتشيكو الاستغناء عنهما في شهر يناير، ولكن ملف رحيلهما بالكامل في يد لجنة الكرة بالنادي الأبيض".

وواصل: "بنسبة كبيرة قد تتم إعارة السعيد وعبدالسلام لأي نادٍ حتى نهاية الموسم الجاري".

وأكمل: "عبدالسلام يريد المشاركة أساسيا من أجل اللعب مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو ".

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