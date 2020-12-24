موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم السبت 26 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقد حقق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب ساوثهامبتون، بنتيجة هدف نظيف على ملعب سانت ماري، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع فولهام بهدف لكل فريق.

وتأهل السيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على أرسنال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما ودع نيوكاسل البطولة بعد الهزيمة امام برينتفورد بهدف نظيف.

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