إيبارشية الإسماعيلية تذيع قداس عيد الميلاد عبر الفيس بوك



ويأتي الاحتفال وسط إجراءات احترازية مشددة لحضور القداس تجنبًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وأعداد محدودة من الحضور لضمان التباعد الاجتماعي.



وقد بدأت كنائس كاثوليكية في التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد في كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومن ضمن الكنائس التى أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبو قير في الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد سيكون 24 ديسمبر 7 مساء وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.

تقوم إيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بإذاعة قُدَّاس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائيّة القدِّيس مرقس الرَّسول بالإسماعيليّة مُباشرةً على صفحتها بالـ Facebook، في تمام السَّاعة الثَّامنة مساءًاليوم.