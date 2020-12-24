ألمانيا.. تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا.

 

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد أكد في وقت سابق أن قرار إغلاق العاصمة البريطانية لندن، وعدد من مناطق إنجلترا، جاء بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

 

وقال "هانكوك" في بيان كلمة له الأسبوع الماضي، تزامنًا مع بدء إجراءات الإغلاق، إن "تشديد القيود المفروضة لردع تفشي الفيروس في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة) قبيل عيد الميلاد، جاء بسبب خروج تفشي السلالة الجديدة من السيطرة"، وفقًا لقناة "سكاي نيوز".

 

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