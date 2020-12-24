داعية إسلامي: الصدقة تُعالج الأمراض (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي، إن الكثيرون يغفلون عن فضل الصدقات في نشر الأمن الاجتماعي وتحقيق الاستقرار داخل المجتمعات، في الوقت الذي ربما يكون فيه القليل من المال هو السبب الرئيسي في جلب البركة، والتحصين من الأمراض والمصائب، مشيرًا إلى أن للصدقة علاقة قوية بعلاج الأمراض، وقد علمنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كيف نُعالج قلوبنا من الأمراض المعنوية بالصدقات.

وأضاف "العكريشي"، خلال لقائه مع الإعلامي طارق علام، في برنامج "هو ده"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن علاج الأمراض له صلة وثيقة بالعقيدة، وحسن التوكل على الله، ويقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ"، أي: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائه أحد غيره، بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه، مشيرًا إلى أنه عدما كان المرض قاهر الرجال وعدو الأجيال والابتلاء الذي لا تستقر معه حال؛ ناسب أن يكون العلاج في تنفيس الكربات وتفريج الهموم وإغاثة الملهوف، من خلال بذل المال والصدقات ونفقته على المحتاجين.

وتابع: "قد لا تصل العقول لحقائق ونتائج عملية لتلك الطرق والوسائل العلاجية، إلا بعد التجارب لكن ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام صدق وحقيقة لا مرية ولا شك فيه، فهو القائل: "تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم"، فعلاج المرضى بالصدقة جزء من ذلك".

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