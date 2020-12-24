تصرف في يناير.. طرق الاستعلام عن أحدث دفعات العلاوات الخمسة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يوما بعد الآخر، تقترب مواعيد صرف أحدث دفعات العلاوات الخمسة التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية لعدد من المستحقين من المواطنين، سيتم صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس أول يناير المقبل أي بدابة العام الجديد بقيمة 7.5 مليار جنيه، لأصحاب المعاشات الذين بلغو سن التقاعد خلال الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

يذكر أن صرف العلاوة الخمسة مقسم على 4 دفعات متساوية حيث تبلغ قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية، وبدأ صرف أولى الدفعات في شهر يوليو 2020، فيما تم صرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر.

خُصص موقع الوزارة الالكتروني التابع لهيئة التأمينات والمعاشات ليتم من خلاله استعلام أصحاب المعاشات عن هذه العلاوات الخمسة، التي قد أعلنتها الهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وقد جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر بضرورة انتهاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والانتهاء من صرف العلاوات للمواطنين المستحقين ومن المقرر صرفها على ٤ دفعات وقد تم تسليم دفعتين منهم للمواطنين المستحقين.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أحدث دفعات العلاوات الخمسة التي تصرف في يناير:

- يجب الدخول على رابط موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

- ورابط موقع هيئة التأمينات هو https:nosi.gov.egarPagesHomePageHome.aspx

- يجب على المواطن كتابة كل البيانات المطلوبة من الاسم والرقم القومي

- يطلب إدخال الرقم التأميني لصاحب المعاش، وكذلك كتابة اسم الأم في الخانة المطلوبة

- الضغط على علامة ليست روبورت إذا ظهرت لك

- بعد ذلك يجب الضغط على "إرسال طلب الاستعلام" للحصول على كافة التفاصيل المخصصة عن العلاوات الخمس المستحقين.


ويستحق العلاوات الخمس كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006، وفي هذه الحالة يحصل على المواطن الذي خرج على المعاش علاوة واحدة فقط، أما من خرج على المعاش في 1 يوليو 2007 فيحق له الحصول على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.


ومن خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها أما من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها، وكل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.

ومن خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها، أما من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها، ومن خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها، ومن خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 و2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

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